Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Испания — Шотландия: гости открыли счёт в матче, но гол был отменён после просмотра VAR

В эти минуты идёт матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречаются сборные Испании и Шотландии. Игра проходит в Севильи на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Матч обслуживает нидерландская бригада арбитров, которую возглавляет Сердар Гёзюбююк. На момент выхода новости счёт 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 60-й минуте встречи Мактоминей забил прямым ударом со штрафного, но затем главного арбитра позвали к монитору. Он посмотрел повтор и принял решение: фол в атаке, гол не засчитан.

Сборная Испании набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице группы A. Национальная команда Шотландии заработала 15 очков и располагается на первой строчке.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.