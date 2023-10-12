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Испания — Шотландия: гости открыли счёт в матче, но гол был отменён после просмотра VAR

Испания — Шотландия: гости открыли счёт в матче, но гол был отменён после просмотра VAR
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В эти минуты идёт матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречаются сборные Испании и Шотландии. Игра проходит в Севильи на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха». Матч обслуживает нидерландская бригада арбитров, которую возглавляет Сердар Гёзюбююк. На момент выхода новости счёт 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 7-й тур
12 октября 2023, четверг. 21:45 МСК
Испания
Окончен
2 : 0
Шотландия
1:0 Мората – 73'     2:0 Сансет – 86'    

На 60-й минуте встречи Мактоминей забил прямым ударом со штрафного, но затем главного арбитра позвали к монитору. Он посмотрел повтор и принял решение: фол в атаке, гол не засчитан.

Сборная Испании набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице группы A. Национальная команда Шотландии заработала 15 очков и располагается на первой строчке.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.

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