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Сафонов: было ощущение, что игроки Камеруна не верили, что могут отобрать у нас мяч

Сафонов: было ощущение, что игроки Камеруна не верили, что могут отобрать у нас мяч
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Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о товарищеском матче с Камеруном (1:0).

«Игроки Камеруна даже не верили, что могут отобрать у нас мяч. По крайней мере такое ощущение было на поле», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

До этого матча команды встречались лишь дважды. На чемпионате мира 1994 года сборная России разгромила камерунцев со счётом 6:1, а в июне 2011 в товарищеской игре команды разошлись миром — 0:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).

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