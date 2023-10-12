Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков: сборная России сыграла неплохо, но Камерун как будто не подъехал на матч

Глушаков: сборная России сыграла неплохо, но Камерун как будто не подъехал на матч
Комментарии

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков поделился мнением после товарищеского матча со сборной Камеруна (1:0), где уточнил, что победа — положительный результат, а африканская команда выглядела так, будто не подъехала на игру.

«Победа над сборной Камеруна — положительный результат. Это самое главное. Футболисты получат уверенность, потому что в последнее время не было особо хороших результатов — не блистали. Сборная России неплохо сыграла, но Камерун выглядел недонастроенным — такое ощущение, что особо не подъехали на матч.

Из положительного было то, что реализовали момент, были хорошие проходы с фланга. Довольно неплохо сыграл Сафонов», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Глушаков: будет интересно сравнить футболистов Камеруна с уровнем российских игроков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android