Глушаков: сборная России сыграла неплохо, но Камерун как будто не подъехал на матч

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков поделился мнением после товарищеского матча со сборной Камеруна (1:0), где уточнил, что победа — положительный результат, а африканская команда выглядела так, будто не подъехала на игру.

«Победа над сборной Камеруна — положительный результат. Это самое главное. Футболисты получат уверенность, потому что в последнее время не было особо хороших результатов — не блистали. Сборная России неплохо сыграла, но Камерун выглядел недонастроенным — такое ощущение, что особо не подъехали на матч.

Из положительного было то, что реализовали момент, были хорошие проходы с фланга. Довольно неплохо сыграл Сафонов», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.