Карпин: приятно играть в России при полном стадионе. Поэтому матч получился лучше

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об атмосфере на матче российской национальной команды с Камеруном.

«Приятно играть дома практически при полном стадионе. Спасибо организаторам матчам и болельщикам. Возможно, поэтому матч получился лучше, чем другие. Антураж матча предполагал, что этот матч будет менее товарищеским, чем другие», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).