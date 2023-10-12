Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Шотландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: приятно играть в России при полном стадионе. Поэтому матч получился лучше

Карпин: приятно играть в России при полном стадионе. Поэтому матч получился лучше
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об атмосфере на матче российской национальной команды с Камеруном.

«Приятно играть дома практически при полном стадионе. Спасибо организаторам матчам и болельщикам. Возможно, поэтому матч получился лучше, чем другие. Антураж матча предполагал, что этот матч будет менее товарищеским, чем другие», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).

Материалы по теме
Карпин: молодёжная сборная играет с Бразилией? Мы о Бразилии только мечтаем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android