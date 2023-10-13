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Александр Бубнов высказался о тактике сборной России на матч с Камеруном

Александр Бубнов высказался о тактике сборной России на матч с Камеруном
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о товарищеском матче сборных России и Камеруна (1:0).

«По тактике могу сказать, что здесь можно было бы сыграть и в три центральных защитника, но Карпин так нигде не играет. К тому же в центре поля у него были три игрока, каждый из которых хорошо умеет обороняться и прессинговать. Спереди тоже теоретически можно было сыграть в два форварда, но выбран был вариант с одним нападающим и двумя инсайдами. В случае потери мяча Обляков и Пиняев должны были закрывать фланги, а Кузяев, Глебов и Баринов блокировать центр поля. К атаке подключались крайние защитники Сильянов и Волков — последний делал это более успешно, хороший матч провёл.

Замены были все по позициям. Пожалуй, можно было бы закрыться, ведя в счёте. Но Карпин от этого отказался, получилось удержать победный счёт и без тактических изменений», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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