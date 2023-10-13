Маурисио Почеттино ответил на вопрос, когда «Челси» сможет добиться успеха

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне АПЛ.

«Я уверен, что мы добьёмся успеха. Это вопрос времени. Нам просто нужно спокойно оценивать игроков и команду. Думаю, что мы растём», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

7 октября завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Челси». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Подопечные Маурисио Почеттино разгромили своего соперника — 4:1.

В текущем чемпионате «Челси» располагается на десятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги (АПЛ), набрав 11 очков после восьми туров.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: