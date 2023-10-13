Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Эстония — Азербайджан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маурисио Почеттино ответил на вопрос, когда «Челси» сможет добиться успеха

Маурисио Почеттино ответил на вопрос, когда «Челси» сможет добиться успеха
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне АПЛ.

«Я уверен, что мы добьёмся успеха. Это вопрос времени. Нам просто нужно спокойно оценивать игроков и команду. Думаю, что мы растём», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

7 октября завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Бёрнли» и «Челси». Команды играли на стадионе «Тёрф Мур» в Бернли (Англия). Подопечные Маурисио Почеттино разгромили своего соперника — 4:1.

В текущем чемпионате «Челси» располагается на десятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги (АПЛ), набрав 11 очков после восьми туров.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android