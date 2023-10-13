Игрок сборной Камеруна Мбемо высказался о матче с командой России

Полузащитник сборной Камеруна Брайан Мбемо прокомментировал поражение африканской сборной в товарищеском матче с национальной командой России (0:1).

«Матч со сборной России? Это была хорошая игра для нас против сильной команды. К сожалению, мы упустили много голевых шансов. Мы могли забить, но соперник сделал это первым. Очень понравилась атмосфера сегодня на стадионе. Было здорово быть здесь», — сказал Мбемо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем накануне матче сборная России одержала победу с минимальным счётом благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией. Мбемо, выступающий за английский «Брентфорд», провёл в этом сезоне восемь матчей в АПЛ и забил четыре гола.