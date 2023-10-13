Карпов: если буду нужен ЦСКА, всегда готов вернуться. Я двери не закрывал

Защитник ЦСКА, проводящий сезон на правах аренды в «Уфе», Вадим Карпов высказался об уходе из московского клуба и возможном возвращении.

«Мне тяжело говорить о том, что от меня не зависит. Это дело клуба, а я просто выполняю условия контракта. Никаких обид у меня нет. Надо работать, расти и двигаться дальше. Если буду нужен, всегда готов вернуться. Я двери не закрывал. Сейчас я рад, что переход в «Уфу» состоялся», — рассказал Карпов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

В текущем сезоне в составе «Уфы» защитник принял участие в двух встречах.

21-летний защитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тысяч.