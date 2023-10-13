Экс-игрок ЦСКА Карпов: серьёзных косяков с дисциплиной у меня не было

Защитник ЦСКА, проводящий сезон на правах аренды в «Уфе», Вадим Карпов прокомментировал слухи о проблемах с дисциплиной в московском клубе.

«Не знаю, откуда берутся все эти слухи. На тренировки я не опаздывал, их не пропускал, первым не уезжал. Да, я молод. Возможно, где-то у меня не хватало более профессионального подхода к делу. Я мог бы уделять больше времени своей физической форме и восстановлению, оставаться работать в зале и после тренировок. Серьёзных косяков с дисциплиной с моей стороны не было», — рассказал Карпов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

В текущем сезоне в составе «Уфы» защитник принял участие в двух встречах.

21-летний защитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тысяч.