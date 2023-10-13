Карпов: Олич верил в меня, но я провёл два матча и сломал нос

Защитник ЦСКА, проводящий сезон на правах аренды в «Уфе», Вадим Карпов рассказал про сотрудничество с экс-наставником армейцев Ивицей Оличем.

«С Оличем я провёл в основном составе, наверное, два матча. Я сломал нос, вернулся и снова получил травму. Как после этого я мог думать, что буду основным? Никто не гарантирует тебе место в составе. Рассчитывал, что, когда вернусь, мне дадут время восстановиться и бороться за место в составе.

Считаю, Олич верил в меня как в молодого игрока. Каждому футболисту важно найти своего тренера, который будет тебе доверять. Личное общение очень важно. У Гончаренко и Олича был схожий подход к игрокам: они много общались, объясняли ошибки. Для меня при смене тренера почти ничего и не поменялось. Олич объяснял какие-то детали по тактике, но схема игры оставалось той же, – я понимал все требования», — рассказал Карпов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

21-летний защитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тысяч.