Источник: более десятка игроков Серии А замешаны в букмекерском скандале

Скандал со ставками в Серии А продолжает расширяться, в расследовании были замешаны более десятка футболистов из чемпионата Италии, сообщает Football Italia со ссылкой на печатное издание La Republica.

Ранее стало известно, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли признался в совершении нелегальных ставок. С целью смягчения наказания для Фаджоли его адвокаты подчёркивают, что он никогда не ставил на матчи команд, за которые выступал. Также они отмечают, что у футболиста есть игровая зависимость, из-за которой он уже в юношеском возрасте начал активно играть в покер.

Ранее сообщалось, что в том случае, если расследование подтвердит причастность Фаджоли к нелегальным ставкам, Николо столкнётся с санкциями в виде дисквалификации на три года и более, к которой также может добавиться и штраф, начиная с суммы в € 25 тысяч.

Также в СМИ появились сведения, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения в совершении нелегальных ставок. В частности, сообщалось, что журналист Фабрицио Корона обладает данными, доказывающими, что эти футболисты действительно играли на ставках, и уже начал сотрудничество с сотрудниками правоохранительных органов.