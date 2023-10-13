Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Франция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: более десятка игроков Серии А замешаны в букмекерском скандале

Источник: более десятка игроков Серии А замешаны в букмекерском скандале
Аудио-версия:
Комментарии

Скандал со ставками в Серии А продолжает расширяться, в расследовании были замешаны более десятка футболистов из чемпионата Италии, сообщает Football Italia со ссылкой на печатное издание La Republica.

Ранее стало известно, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли признался в совершении нелегальных ставок. С целью смягчения наказания для Фаджоли его адвокаты подчёркивают, что он никогда не ставил на матчи команд, за которые выступал. Также они отмечают, что у футболиста есть игровая зависимость, из-за которой он уже в юношеском возрасте начал активно играть в покер.

Ранее сообщалось, что в том случае, если расследование подтвердит причастность Фаджоли к нелегальным ставкам, Николо столкнётся с санкциями в виде дисквалификации на три года и более, к которой также может добавиться и штраф, начиная с суммы в € 25 тысяч.

Также в СМИ появились сведения, что Сандро Тонали и Николо Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения в совершении нелегальных ставок. В частности, сообщалось, что журналист Фабрицио Корона обладает данными, доказывающими, что эти футболисты действительно играли на ставках, и уже начал сотрудничество с сотрудниками правоохранительных органов.

Материалы по теме
Тонали и Дзаньоло покинули расположение сборной Италии для участия в допросе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android