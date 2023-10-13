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Вадим Карпов: меня мало волнует, что говорят люди в комментариях или эксперты в СМИ

Вадим Карпов: меня мало волнует, что говорят люди в комментариях или эксперты в СМИ
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Защитник ЦСКА, проводящий сезон на правах аренды в «Уфе», Вадим Карпов прокомментировал разговоры о том, что загубил свой талант.

«С того времени, как начинал играть, я не читаю прессу. Понял, что мне не особо интересно про себя что-то читать, неважно: хорошее это или плохое. Как и говорил, для меня самое важное – это мнение тренерского штаба. Что говорят люди в комментариях или эксперты в СМИ, меня мало волнует», — рассказал Карпов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

21-летний защитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тысяч.

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