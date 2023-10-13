Камерунский форвард Клинтон Н'Жье рассказал, что был рад вернуться в Россию

Экс-нападающий московского «Динамо», а ныне игрок турецкого «Сивасспора» Клинтон Н'Жье рассказал, что был рад вернуться в Россию.

«Я счастлив быть в России, я считаю великолепным вернуться в Россию, это хорошая страна, которая дала мне возможность выступать за московское «Динамо». Я также рад вернуться на домашний стадион. У меня были небольшие проблемы со здоровьем, поэтому я не смог сыграть в матче с россиянами. Но это была хорошая игра для обеих команд, был всего один гол, но всё равно для просмотра это был классный матч.

Думаю, что в сборной России произошло много изменений. Стало больше молодых футболистов, это хорошая философия — так играть до возвращения к международному футболу. Я разговаривал с Даниилом Фоминым, моим бывшим одноклубником, он рассказал, что так хочет играть главный тренер сборной России. Это важно — воспитывать такой склад ума. Думаю, что молодые вскоре станут очень хорошо играть», — приводит слова Н'Жье ТАСС.

За «Динамо» Клинтон Н'Жье играл с 2019 по 2022 год.