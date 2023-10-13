Экс-защитник ЦСКА Вадим Карпов: мечтаю попасть в Европу

Защитник ЦСКА, проводящий сезон на правах аренды в «Уфе», Вадим Карпов рассказал, верит ли ещё, что давняя мечта об игре в АПЛ осуществима.

«Почему нет? Мне всего 21 год! Всё возможно. Всё зависит от меня, от того, как я буду себя проявлять, и я это понимаю. Может, не АПЛ, а Европа – сейчас мечтаю попасть туда», — рассказал Карпов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Валентине Сивкович.

В текущем сезоне в составе «Уфы» защитник принял участие в двух встречах.

21-летний защитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 200 тысяч.