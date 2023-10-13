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Беллингем, Ямал и Кубо — самые подорожавшие игроки Ла Лиги по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов испанской Примеры, которые больше всех прибавили в трансферной стоимости после летнего трансферного окна.

Лидером рейтинга стал 20-летний полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем. На втором месте расположился нападающий «Барселоны» Ламин Ямал, а замкнул тройку нападающий «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо.

Топ-10 самых подорожавших игроков Ла Лиги:

1. Джуд Беллингем («Реал» Мадрид, € 150 (+30) млн).

2. Ламин Ямал («Барселона», € 50 (+25) млн).

3. Такефуса Кубо («Реал Сосьедад», € 50 (+25) млн).

4. Хави Герра («Валенсия», € 20 (+18) млн).

5. Френки де Йонг («Барселона», € 90 (+15) млн).

6. Науэль Молина («Атлетико», € 50 (+15) млн).

7. Пабло Барриос («Атлетико, € 20 (+15) млн).

8. Савио («Жирона», € 20 (+15) млн).

9. Нико Уильямс («Атлетик», € 40 (+10) млн).

10. Андер Барренечеа («Реал Сосьедад», € 15 (+9) млн).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.