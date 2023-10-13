Сорокин: по УЕФА — это точно ещё не конец истории. Благоразумие в итоге восторжествует

Глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин прокомментировал решение УЕФА не допускать юношеские сборные России до международных соревнований.

«По УЕФА, думаю, это точно ещё не конец истории. Вопрос ещё будет обсуждаться. Лично моё мнение, что это как‑то связано с раздуванием данной истории в скандинавских странах. В частности, в той же Швеции как‑то излишне эмоционально отреагировали, на мой взгляд. Надеюсь, благоразумие здесь в итоге восторжествует, а данное решение — эмоционально мотивированное. Более того, и окончательным решением это назвать нельзя», — приводит слова Сорокина «Матч ТВ».

Напомним, ранее УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям под эгидой организации. При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы Российской Премьер-Лиги будут отстранены от международных турниров до урегулирования конфликта на Украине. Во вторник, 10 октября, это решение было отменено.