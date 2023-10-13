Александр Куртеян: не вижу деградации российского футбола

Бывший главный тренер сборной Молдавии и игрок в составе «Зенита» и «Гамбурга» Александр Куртеян не считает, что российский футбол деградирует.

«Для того, чтобы понимать, где находится российский футбол, деградирует он или нет, надо с чем-то сравнивать. Из-за того, что мы не играем в еврокубках, на чемпионатах мира и Европы, сравнивать не с чем. Делать выводы из матчей нашего чемпионата, товарищеских игр сборной — тяжело, это не показатель мастерства. Я вижу, что не так всё хорошо, но не всё так и трагично.

Что касается слов Федуна про деградацию российского футбола, то я какого-то «обвала» не вижу. Даже если брать РПЛ. Есть очень интересные игры, где и прессинг хороший, и динамика. Не во всех матчах такое, но не всё, поверьте, так печально. Конечно, всегда хочется большего — и забитых голов, и красивых моментов. Пока у нас так.

Нужно ли играть товарищеские матчи с зарубежными соперниками? Это необходимо для поддержания игрового тонуса и клубам, и сборной. Потому что в любом случае — хотят этого наши «друзья» или не хотят — Россия вернётся на международную арену. И сборная будет там играть рано или поздно. Валерию Карпину нужно понимать, с кем идти в бой, «обкатывать» игроков, смотреть, изучать. Сборная должна жить. Если сборная России не будет ни с кем встречаться, это катастрофа. Кто бы то ни был соперником, нужно выходить и играть», — приводит слова Куртеяна «РБ Спорт».