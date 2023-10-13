Тонали и Дзаньоло утверждают, что они не делали ставок на матчи, а только играли в покер

Футболисты сборной Италии Сандро Тонали и Николо Дзаньоло, вчера, 12 октября, покинувшие расположение итальянской национальной команды для того, чтобы принять участие в допросе по делу о совершении ими ставок на футбольные матчи, утверждают, что они играли исключительно в карточные игры. Об этом сообщает CalcioNapoli24.

По информации источника, никто из двух футболистов не стал отрицать того факта, что увлекается азартными играми, однако оба настаивают на том, что они играли только в покер и блек-джек и не делали ставок на футбольные матчи. Также футболисты отрицают, что пользовались незаконными веб-платформами для того, чтобы играть на ставках.

Напомним, ранее в СМИ появились сведения, что Тонали и Дзаньоло могут быть предъявлены обвинения в совершении нелегальных ставок. В частности, сообщалось, что журналист Фабрицио Корона обладает данными, доказывающими, что эти футболисты действительно играли на ставках, и уже начал сотрудничество с правоохранительными органами.