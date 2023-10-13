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Петрушин: к Карпину много вопросов по составу. В сборной играют не все сильнейшие

Петрушин: к Карпину много вопросов по составу. В сборной играют не все сильнейшие
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал результат товарищеского матча сборных России и Камеруна (1:0).

«В первом тайме Камерун очень понравился, у них было три выхода «один в один». Наверное, должны были забивать. У африканцев в первом тайме было преимущество, по моментам они переиграли нашу команду. Вся острота у них шла с левой стороны. Во втором тайме наши играли совершенно иначе, они смогли удержать победный счёт и создавали моменты. Сафонов сыграл просто отлично, для меня он лучший игрок этого матча.

Сборная России всегда была, есть и будет. Понятно, к Карпину есть много вопросов по составу. В этом плане я сравниваю сборную Бразилии с нашей командой. Там вся страна смотрит футбол, и у каждого зрителя свой состав сборной. И этот состав всегда отличается от состава, который выбрал главный тренер. Лично я думаю, что в сборной всегда должны играть сильнейшие, но на сегодняшний день этот принцип не соблюдается. Это моё субъективное мнение», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

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