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Карсаков: порадовало, что сборная России выходила с настроем на матч с Камеруном

Карсаков: порадовало, что сборная России выходила с настроем на матч с Камеруном
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Бывший игрок московского ЦСКА Дмитрий Карсаков заявил, что игра сборной России в матче со сборной Камеруна (1:0) его сильно порадовала.

«Результатом доволен. Камерун — соперник очень серьёзный. У них были моменты, могли нам забить. Но очень рад за наших ребят! Такой большой пропуск без игр и практики. Порадовало, что они выходили с настроем, полностью отдавались, хотя матч товарищеский. Приятные впечатления от матча», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Накануне, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией. Месяц назад, 12 сентября, сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1).

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