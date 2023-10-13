Томас Тухель: не знаю, есть ли объяснение, почему сборной Германии нужно играть в США

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель критически высказался насчёт того, что в октябре сборная Германии проведёт два товарищеских матча в США.

«Я не знаю, есть ли смысл играть с Мексикой в США в качестве подготовки к чемпионату Европы в Германии. Также не знаю, сможет ли мне кто-нибудь объяснить, с чем связано подобное решение.

Игроки возвращаются в четверг, а в пятницу они летят самолётом в Майнц, а затем вылетают в Стамбул в понедельник и возвращаются в среду. Они достигнут своего предела. Ни один тренер такого уровня не скажет иначе. Но нас никто не спрашивает, прежде чем принять решение. Они знают наше мнение, но не хотят его слышать», — приводит слова Тухеля AS.

Напомним, в октябре сборная Германии проведёт два товарищеских матча: 14 октября она сыграет со сборной США, а 18 октября встретится с национальной командой Мексики.