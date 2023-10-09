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Нагельсман: критика матчей сборной в США? Со стороны клубных тренеров она справедлива

Нагельсман: критика матчей сборной в США? Со стороны клубных тренеров она справедлива
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Новый главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на критику, связанную с тем, что немецкая национальная команда проведёт два октябрьских товарищеских матча в Северной Америке.

«С точки зрения клубных тренеров критиковать подобное решение — это нормально, не нужно лукавить на этот счёт. Наверное, я бы отреагировал так же, если бы оставался тренером в клубе. Но все мы несём ответственность перед немецким футболом. Нам стоит относиться с позитивом к этой поездке. Игроки должны как следует выложиться в этих матчах. Надеюсь, все вернутся здоровыми», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в своём «твиттере».

Напомним, в октябре сборная Германии проведёт два товарищеских матча: 14 октября она сыграет со сборной США, а 18 октября встретится с национальной командой Мексики.

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