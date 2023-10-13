Португалия — Словакия: Рамуш открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встречаются сборные Португалии и Словакии. Игра проходит в Порту на стадионе «Драгау». На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте встречи Бруну Фернандеш справа перед штрафной здорово убрал на замахе Дуду и мягко навесил в центр. Там Рамуш без проблем пробил головой с подступов к вратарской, и Дубравка выручить не смог. Пекарик пытался помешать, но не добрался до оппонента.

После шести туров квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Португалии набрала 18 очков и занимает первое место в группе J. В свою очередь, после аналогичного количества матчей национальная команда Словакии заработала 13 очков и располагается на второй строчке.

В сентябре сборные уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024. Матч проходил в Словакии и завершился победой подопечных Роберто Мартинеса со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш.