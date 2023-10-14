«Это мечта». Мартинес прокомментировал выход сборной Португалии на Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился впечатлениями от выхода португальской национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.

«Бороться за выход на турнир и выйти на него — это мечта. У нас очень талантливая команда, поэтому для тренера является сложной задачей то, как распоряжаться этими талантами. Однако на протяжении последних семи игр нам это удавалось так же, как и показывать своё отношение к делу.

Нам нужны мечты. Но как осуществить мечту — это ещё более важно. Это процесс, который требует поступательного движения, и я считаю, что мы находимся на правильном пути», — приводит слова Мартинеса Record.

Напомним, вчера, 13 октября, в 7-м туре квалификации к Евро-2024 сборная Португалии обыграла Словакию со счётом 3:2 и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы.