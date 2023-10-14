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Роналду: надеюсь, у меня не будет никаких проблем или травм, надеюсь сыграть на Евро-2024

Роналду: надеюсь, у меня не будет никаких проблем или травм, надеюсь сыграть на Евро-2024
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выразил надежду, что сыграет на чемпионате Европы 2024 года.

«Надеюсь, я буду на Евро-2024, так как времени еще много. Надеюсь, у меня не будет никаких проблем или травм, я надеюсь сыграть.

Я рано покинул Португалию, но она всегда будет моим домом. Они поддерживают меня на всех стадионах Португалии», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Твиттер).

Напомним, 13 октября национальная команда Португалии обыграла сборную Словакии со счётом 3:2 в матче 7-го тура квалификации к Евро-2024 и досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы. Криштиану оформил дубль. После семи туров португальцы набрали 21 очко и занимают первое место в группе J.

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