Защитник «Краснодара» Волков: мы не думаем о чемпионстве. В голове не держим это

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о мыслях про чемпионство в РПЛ, а также рассказал об игре в с «Ростовом» (3:2) в рамках 11-го тура чемпионата.

«Мы не думаем о чемпионстве, как все пишут. В голове не держим это. Мы просто работаем от игры к игре и договорились, что к 25-му туру под конец чемпионата уже посмотрим. Сейчас только 11 туров позади, рано о чём‑то говорить.

Что касается матча «Ростовом», не считаю, что в первом тайме мы плохо играли, просто «Ростов» нас грамотно разобрал и прессинговал, заставляя играть в длинные передачи на Кордобу, и у нас ничего не получалось. В раздевалку зашли, думали, что будут замены, ор и крик, но главный тренер спокойно подошёл, сказал, что берёт ответственность на себя в первом тайме. Сафонов извинился перед всеми в раздевалке, но мы сказали ему, чтобы он не переживал.

Победа в матче? Это было что‑то фантастическое. Полный стадион. Самое крутое, когда ты не в стороне смотришь, а внутри все это чувствуешь. Я побежал к болельщикам, стал с ними праздновать», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» после 11 туров занимает первую строчку в чемпионате. В активе команды 27 очков.