Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Сербия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Краснодара» Волков: мы не думаем о чемпионстве. В голове не держим это

Защитник «Краснодара» Волков: мы не думаем о чемпионстве. В голове не держим это
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался о мыслях про чемпионство в РПЛ, а также рассказал об игре в с «Ростовом» (3:2) в рамках 11-го тура чемпионата.

«Мы не думаем о чемпионстве, как все пишут. В голове не держим это. Мы просто работаем от игры к игре и договорились, что к 25-му туру под конец чемпионата уже посмотрим. Сейчас только 11 туров позади, рано о чём‑то говорить.

Что касается матча «Ростовом», не считаю, что в первом тайме мы плохо играли, просто «Ростов» нас грамотно разобрал и прессинговал, заставляя играть в длинные передачи на Кордобу, и у нас ничего не получалось. В раздевалку зашли, думали, что будут замены, ор и крик, но главный тренер спокойно подошёл, сказал, что берёт ответственность на себя в первом тайме. Сафонов извинился перед всеми в раздевалке, но мы сказали ему, чтобы он не переживал.

Победа в матче? Это было что‑то фантастическое. Полный стадион. Самое крутое, когда ты не в стороне смотришь, а внутри все это чувствуешь. Я побежал к болельщикам, стал с ними праздновать», — сказал Волков в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» после 11 туров занимает первую строчку в чемпионате. В активе команды 27 очков.

Материалы по теме
Защитник «Краснодара» Алонсо получил травму в матче со сборной Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android