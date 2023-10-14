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Божович: в судейском корпусе очень много взяток, никакой Мажич не поможет

Божович: в судейском корпусе очень много взяток, никакой Мажич не поможет
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Бывший тренер многочисленных российских команд Миодраг Божович оценил уровень судейства в России и отметил, что глава департамента судейства РФС Милорад Мажич не сможет исправить текущую ситуацию.

«Судейство в России очень плохое. И нет разницы — Мажич ли сюда приезжает или кто-то другой. Ошибки бывают — без этого никак. Но, главное, нужно судить честно и чтобы судьи не делали специальных ошибок. Все знают, что в России судьи за это получают деньги. В судейском корпусе очень много взяток, поэтому такой уровень судейства. Все знают, кто предлагает деньги. Надо работать с теми людьми, которые их предлагают.

Вообще нужно полностью менять менталитет. Никакой Мажич не поможет. Были и итальянцы, и венгры, а разницы никакой», — приводит слова Божовича Sport24.

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