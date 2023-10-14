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Ерохин — о матче с «Кайратом»: моментов мы создали на большее количество голов

Ерохин — о матче с «Кайратом»: моментов мы создали на большее количество голов
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин подвёл итоги товарищеского матча с «Кайратом» (2:2). Ерохин отметился голом и был признан лучшим игроком встречи.

«Думаю, моментов мы сегодня создали на большее количество голов, но, к сожалению, не реализовали то, что создали. Хотелось победить. В целом провели хороший спарринг; в плане подготовки и тонуса очень хорошая игра.

После матча разорвали местные болельщики? С удовольствием сфотографировался и дал автографы, кому смог. В аэропорт уезжаем, поэтому всем не хватило времени уделить. Но к кому смог, подошёл.

Долгий перелёт и смена часовых поясов? Мы, в принципе, жили по петербургскому времени, готовились по этому времени. По нашему — играли в 14 часов, нормально — не слишком рано. Поэтому ничего сверхъестественного не было.

Конечно, хотелось победить. У нас ещё было время, были моменты, давили — были подходы, хотели забить третий гол, но, к сожалению, не получилось», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

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