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Павар: мне комфортно в «Интере»

Павар: мне комфортно в «Интере»
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Французский футболист, защитник «Интера» и национальной команды Франции Бенжамен Павар поделился ощущениями от игры за итальянскую сборную. Он отметил, что комфортно ощущает себя в коллективе. Доверие одноклубников и руководства клуба сильно мотивируют Павара.

«Это легендарный клуб. За «Интер» играли такие звёзды, как Самуэль Это'О, Хавьер Занетти, который всё ещё работает там. Все верят в меня. Игроки, руководство, тренерский штаб меня поддерживают. Это отражается на выступлениях, в «Интере» мне действительно комфортно и я в порядке», — приводит слова Павара Tuttomercatoweb.

Напомним, минувшим летом 27-летний защитник перешёл в миланский клуб. По информации СМИ, стоимость перехода игрока составила € 30 млн плюс € 2 млн бонусами. Стороны заключили пятилетнее соглашение (до конца июня 2028 года).

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