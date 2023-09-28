Защитник «Интера» Павар: итальянская лига тактически сложная, я смогу многому научиться

Защитник итальянского «Интера» Бенжамен Павар поделился эмоциями от перехода в миланский клуб, а также рассказал о своих целях.

«Я давно слежу за итальянским футболом, у меня много друзей, которые играют в Италии. Считаю, что это тактически сложная лига, и думаю, что смогу здесь многому научиться.

Горжусь тем, что являюсь частью такого великого клуба, как «Интер». Я играю в футбол, чтобы завоёвывать трофеи, и в конце карьеры буду с гордостью оглядываться назад на всё, что я выиграл. Надеюсь, что в этом шкафу их будет ещё много, потому что я всё ещё голоден до трофеев. Мне бы хотелось выиграть с «Интером» много титулов, начиная со Скудетто и заканчивая второй звездой на нашей футболке», — приводит слова Павара Football Italia со ссылкой на DAZN.