Эдегор: «Реал» — крупнейший клуб мира. Ощущал давление, выступая за мадридцев

Полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор рассказал, почему в своё время ушёл из «Реала». Напомним, хавбек находился в системе мадридского клуба на протяжении шести лет (с 2015 по 2021 год).

«В мадридском «Реале» я тренировался с лучшими футболистами в мире. Я наслаждался этим, но мне нужно было систематически играть, чтобы расти.

Думая, подобная возможность представилась мне слишком рано. Это был отличный опыт, «Реал» помог мне повзрослеть. В любом случае я доволен принятым тогда решением.

Мадридский «Реал» – самый крупный клуб в мире. Всегда ощущал давление, хотя оно было не таким, как при Бекхэме, Роналдо и прочих звёздных футболистах», – приводит слова Эдегора Marca.

В текущем сезоне норвежец провёл за «Арсенал» 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость Эдегора, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.