Винисиус рассказал, как приглашал Беллингема в «Реал».

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, что общался с Джудом Беллингемом до его перехода в испанскую команду. Он помог англичанину определиться с командой, отправив несколько интересных сообщений.

«Мы так счастливы, что Беллингем подписал контракт. Я переписывался с ним несколько месяцев! Писал: «Реал» – лучший клуб в мире». Я знал, что другие команды хотят его заполучить. Главный скаут «Реала» Хуни Калафат стал моим другом, и он знает, что если я могу помочь, то я это сделаю. То же самое я сделал с Камавинга. Я писал ему, он пришел и выиграл Лигу чемпионов. Надеюсь, так же будет и с Джудом», — сказал Винисиус в интервью L’Equipe.

Напомним, в нынешнем сезоне 20-летний полузащитник в составе «Реала» принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Реал» Мадрид разгромил «Осасуну» в 9-м туре Ла Лиги.

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