Эдегор: Холанд — лучший в мире. Но в сборной Норвегии есть и другие игроки

Полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор высказался об игре своего товарища по национальной команде — форварда Эрлинга Холанда.

«Сила команды заключается не только в нас двоих. Это правда, что Холанд – лучший в мире, но в Норвегии есть и другие футболисты. Нас 11 человек, и все мы стараемся внести свой вклад и сделать так, чтобы сборная развивалась, добиваясь поставленных целей. Да, мы знаем, кто такой Холанд, но каждому есть что привнести в командную игру. Мы играем как единый механизм.

Не все шансы ещё потеряны. Мы совершали ошибки, за которые нас сильно наказывали. Необходимо учиться, а это приходит с опытом.

Мы должны стать более цепкими. Когда мы играли с Испанией, мы поняли, что за любую ошибку нас могут легко наказать. Но ведь и мы можем наказать соперника в ответ», – приводит слова Эдегора Marca.

За два тура до завершения соревнований в квалификационной группе A к Евро-2024 Норвегия занимает третью строчку, имея в активе 10 очков. Скандинавы отстают на два очка от Испании и на пять — от Шотландии. «Фурия Роха» имеет игру в запасе.