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Дания уверенно обыграла Казахстан в матче отбора на Евро-2024

Дания уверенно обыграла Казахстан в матче отбора на Евро-2024
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Завершился матч 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 в рамках группы H, в котором встречались сборные Дании и Казахстана. Команды играли на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Майклом Оливером (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Датчане вышли вперёд на 36-й минуте — отличился нападающий Йонас Винд. Спустя 11 минут полузащитник Роберт Сков забил второй гол для своей команды. На 48-й минуте Сков оформил дубль. Однако уже спустя 10 минут казахстанцы сократили отрыв усилиями Яна Вороговского. Матч так и завершился — 3:1 в пользу сборной Дании.

Казахстан набрал 12 очков после семи туров и занимает промежуточное четвёртое место в группе H. В свою очередь, Дания находится на втором месте, проведя семь матчей, в которых заработала 16 очков.

Отметим, что команды уже встречались в отборочном турнире к Евро-2024 в рамках второго тура квалификации. Тогда матч проходил в Казахстане и завершился волевой победой хозяев — 3:2.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа H. 7-й тур
14 октября 2023, суббота. 21:45 МСК
Дания
Окончен
3 : 1
Казахстан
1:0 Винд – 36'     2:0 Сков – 45+2'     3:0 Сков – 48'     3:1 Вороговский – 58'    
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