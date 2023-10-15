«Нет смысла комментировать качество игры». Горлов — о матче «Торпедо» с «Кубанью»

Исполняющий обязанности главного тренера «Торпедо» Артём Горлов прокомментировал поражение в матче 14-го тура Мелбет Первой Лиги с «Кубанью» (1:2).

«Думаю, в данном случае нет смысла комментировать качество игры. Результат превыше всего. Можно сейчас много рассуждать, но это бесполезно. Мы играли с большим преимуществом, били по воротам. Одна ошибка — так всегда бывает в футболе. Мы не добились результата, подвели друг друга, болельщиков. Теперь нужно это всё проанализировать и готовиться к следующему матчу.

Чего не хватило? Я думаю, реализации. Матч сложился так, что мы много владели мячом, быстро его отбирали. Когда «Кубань» подсела, наше территориальное преимущество было всё больше и больше. Это не значит, что мы могли забить множество мячей, но были моменты, подходы. Но, опять же, это всё не важно: соперник реализовал один из своих немногочисленных шансов. Наш игрок совершил ошибку, обрезался… Контратака, гол… Есть комплекс каких-то игровых проблем», — приводит слова Горлова официальный сайт «Торпедо».