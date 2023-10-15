Шевченко – об игре за «Милан»: меня уважали фанаты и соперники, потому что я скромный

Бывший форвард и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о выступлениях за «Милан».

«В Милане» у меня не было никаких бытовых проблем. Мне очень помогали одноклубники, особенно в первые несколько месяцев. Я никогда не оставался один. Моим первым соседом по комнате был Амброзини, и нам сразу удалось найти общий язык. Первые слова на итальянском, первые разговоры. Костакурта тоже сопровождал меня на тренировках. Билли был фундаментальным, поэтому я многому научился у него.

Я забил много мячей, один из самых сложных, – это гол в ворота «Ромы» после передачи Зедорфа. Я не успел остановить мяч и развернуться, поле было мокрым. Однако я сумел сгруппироваться и пробить с левой, сыграв на опережение. Техническое исполнение было действительно сложным.

Меня уважали мои фанаты и оппоненты, потому что я считаю себя скромным человеком. Вне поля я обычный человек, и это то воспитание, которое мне дали родители. Они научили меня простоте, смирению и всегда быть доступным. Знаю, что многие оппоненты отзывались обо мне хорошо. К примеру, Тотти: фантастический игрок, чьей преданностью «Роме» я восхищался.

Я люблю Бобо Вьери. Когда он был в «Интере», он мне не очень нравился, но когда перешёл в «Милан» – он мне понравился. Батистута был мощным и элегантным нападающим, а Дель Пьеро был гением. Я встречал его на поле ещё в юности, он всегда был игроком топ-уровня.

Футболист «Интера», который доставил мне больше неприятностей, – это Иван Кордоба. Но он милый, очень милый мальчик. Помню, как он меня ударил, но после этого сразу сказал «извини», – приводит слова Шевченко Tuttomercatoweb.