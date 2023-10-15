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Мостовой оценил перспективы Дзюбы в РПЛ

Мостовой оценил перспективы Дзюбы в РПЛ
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Бывший игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о футболисте московского «Локомотива» Артёме Дзюбе. По мнению Александра, 35-летний форвард нескоро завершит карьеру в РПЛ.

«Дзюба бережётся в начале сезона. Ему уже тяжеловато все 30 игр держать себя в тонусе. Думаю, после середины чемпионата он ещё прибавит. До скольких лет Артём сможет играть? Года три ещё поиграет, наверное. Два из них на высоком уровне точно сможет. РПЛ — лига пешеходов, тут скорости позволяют играть долго», — сказал Мостовой в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи. После 11 туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 19 очков.

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