Николоз Кутателадзе признан автором лучшего гола сентября в РПЛ

Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Николоз Кутателадзе стал автором лучшего гола сентября в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Этот мяч был забит 15 сентября в матче 8-го тура чемпионата России между московским «Динамо» и «Пари НН». Динамовцы вели со счётом 1:0. Долгое время им удавалось сохранять победный счёт, но на 88-й минуте вышедший на замену Николоз Кутателадзе пяткой отправил мяч в ворота, забив дебютный гол в новом клубе.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

«Для голосования отбирались голы, забитые в четырёх турах сентября – с 7-го по 10-й. В список претендентов вместе с Кутателадзе попали его одноклубник по «Пари НН» Эдгар Севикян, Владислав Шитов («Крылья Советов»), Матео Кассьерра («Зенит»), Тео Бонгонда («Спартак»), Алексей Миронов («Ростов»), Фёдор Чалов и Виктор Давила (оба – ЦСКА). Кутателадзе стал лучшим в двух голосованиях: игрок разделил лидерство с Фёдором Чаловым у комментаторов «Матч Премьер» (по два голоса у каждого) и занял первое место в голосовании болельщиков. У экспертов РПЛ лидером стал Алексей Миронов», — написано на официальном сайте РПЛ.