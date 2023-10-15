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В Испании без вести пропал 18-летний футболист

В Испании без вести пропал 18-летний футболист
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18-летний футболист Альваро Прието, выступающий за «Кордову» из третьего испанского дивизиона, пропал без вести три дня назад. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что последний раз Прието видели на вокзале Санта-Хуста в Севилье, где он планировал сесть на поезд, следующий в Кордову. После этого футболист перестал выходить на связь. Сотрудники правоохранительных органов оперативно организовали поисковые работы, однако они осложняются тем, что с момента пропажи 18-летний игрок не был зафиксирован ни на одной камере. Подчёркивается, что последними, кто видел Прието, были работники железнодорожной станции, которые попросили его покинуть территорию вокзала, когда он попытался выйти на рельсы, минуя несколько подземных туннелей.

Мать футболиста считает, что её сына могли похитить.

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