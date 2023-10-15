Дмитрий Сычёв: матч сборной России с Кенией будет больше для опыта

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сычёв поделился мнением о предстоящем матче с национальной командой Кении.

«Не знаю соперника, не следил за Кенией. Это больше будет как контрольная игра с повышенной ответственностью. Играем на нейтральной территории, не думаю, что будет много болельщиков. Не знаю, чего ожидать от этого матча. Просто игровая практика для ребят, сыграться и провести время в той обойме, в которой они сейчас находятся. Матч нашей сборной с Кенией будет больше для опыта», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сборная России сыграет с Кенией завтра, 16 октября. Встреча пройдёт на поле турецкого отеля в Анталье. Начало игры — в 19:00 мск.