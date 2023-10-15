Кристенсен: раздражает, когда ты видишь, какие результаты показывает Беллингем

Защитник «Барселоны» и сборной Дании Андреас Кристенсен поделился мнением об игре полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема на старте сезона.

«Раздражает, когда ты видишь, какие результаты он показывает и чего добивается. В последнее время он почти всегда забивает и решает исход матчей. Я даже не знаю, как много голов он забил на текущий момент», — приводит слова Кристенсена Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 10 матчах за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился десятью голами и тремя результативными передачами.

В текущем розыгрыше испанского чемпионата Кристенсен сыграл в восьми играх, в которых отметился одной результативной передачей.

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