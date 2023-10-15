«Были странные решения». Директор ЖФК «Спартак» — о закрытии предыдущей женской команды

Директор женского отделения московского «Спартака» Елена Терехова рассказала о закрытии предыдущей женской команды. Терехова играла за этот «Спартак». Команда просуществовала всего один сезон — 2005/2006.

«Тогда был не «Спартак», а сообщество «Спартак». Оно не принадлежало мужскому клубу. Руководство было менее очевидное, были приняты странные решения. Да, сыграли год, заняли второе место в чемпионате и команду закрыли», — сказала Терехова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, вчера, 14 октября, московский «Спартак» объявил о запуске женской команды. Со следующего сезона «Спартак» будет представлен в Суперлиге, которая является главным чемпионатом среди женских команд в России.