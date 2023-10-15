Сергей Семак обратился к футболисткам «Зенита» перед финалом Кубка России с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак пожелал успеха футболисткам сине-бело-голубых в финальном матче Кубка России с московским ЦСКА.

«Дорогие девушки, уважаемая Ольга Сергеевна. Мы от всей души желаем женскому «Зениту» победного выезда в Калининград на финал национального Кубка. Продолжайте быть «Зенитом», и тогда вы победите. Удачи!» — приводит слова Семака телеграм-канал ЖФК «Зенита».

Напомним, встреча состоится сегодня, 15 октября. Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслужит судейская бригада во главе с Верой Опейкиной. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В полуфинале Кубка России ЖФК ЦСКА прошёл «Локомотив», обыграв его в серии пенальти. В свою очередь, «Зенит» в полуфинальном матче оказался сильнее «Звезды-2005», добыв победу с минимальным счётом 1:0.