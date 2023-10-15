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ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 15 октября, состоится финальный матч Кубка России среди женских команд, в котором санкт-петербургский «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслужит судейская бригада во главе с Верой Опейкиной. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Встреча будет показываться на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — в 16:00 мск.

Напомним, в полуфинале Кубка России ЖФК ЦСКА прошёл «Локомотив», обыграв его в серии пенальти. В свою очередь, «Зенит» в полуфинальном матче оказался сильнее «Звезды-2005», добыв победу с минимальным счётом 1:0.

«Зенит» и ЦСКА встретятся в финале женского Кубка России во втором сезоне подряд. ЦСКА выиграл женскую Суперлигу 2023 года, набрав после 20 матчей 57 очков.

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