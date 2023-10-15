ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: гости открыли счёт в финале Кубка перед самым перерывом

Сегодня, 15 октября, проходит финальный матч Кубка России среди женских команд, в котором санкт-петербургский «Зенит» встречается с московским ЦСКА. Матч проводится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживает судейская бригада во главе с Верой Опейкиной. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск.

На 45+1-й минуте Онгене ударом с разворота открыла счёт, выведя армейскую команду вперёд.

Напомним, в полуфинале Кубка России ЖФК ЦСКА прошёл «Локомотив», обыграв его в серии пенальти. В свою очередь, «Зенит» в полуфинальном матче оказался сильнее «Звезды-2005», одержав победу с минимальным счётом 1:0.