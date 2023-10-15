Карпин: Кения с мячом мне нравится больше Камеруна. Легко России не будет

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал об ожиданиях от предстоящего товарищеского матча со сборной Кении, а также сравнил Кению с предыдущим соперником России сборной Камеруна. Напомним, матч с Кенией пройдёт завтра, 16 октября, в 19:00 по московскому времени.

«Экзотичные для нас все соперники последнее время. Возможно, если сравнивать с Камеруном, нет такого количества известных игроков, но они мощные и атлетичные, что и отличает африканские команды.

Кения, если брать игру с мячом, мне нравятся больше. Камерун больше на индивидуальных качествах игроков, а Кения больше организована. Легко точно не будет, если кто-то смотрит по рейтингу ФИФА. Если думают, что будет легко, то все ошибаются», — передаёт слова Карпин корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 12 октября, сборная России со счётом 1:0 дома обыграла команду Камеруна в товарищеском матче благодаря голу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова. Следующий товарищеский матч сборной России пройдёт в понедельник, 16 октября. Соперником России станет сборная Кении, а встреча пройдёт на поле турецкого отеля.