Алжир будет принимать домашние матчи сборной Палестины, а также покроет все расходы, связанные с проведением всех игр.

«По просьбе президента Палестинской федерации футбола г-на Джибриля Раджуба, ФАФ решила провести в Алжире все официальные и неофициальные матчи, входящие в рамки подготовки к отборочным играм Чемпионата мира 2026 года и Кубка азиатских наций 2027 года», — сообщает сайт Федерации футбола Алжира.

Первая встреча состоится 21 ноября, где палестинцы сразятся со сборной Австралии в квалификации Чемпионата мира. Город, выбранный для проведения мероприятия, пока не объявлен.

После событий, связанных с израильско-палестинским конфликтом, проведение спортивных мероприятий на этих территориях практически невозможен. И хотя встречи Израиля были отложены без запланированной даты замены, Палестина сумела получить поддержку от Алжира.