Турция — Латвия: Тосун оформил дубль

Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречаются сборные Турции и Латвии. Игра проходит на стадионе «Ени Адана» в Адане, Турция. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 58-й минуте Озкачар поддержал позиционную атаку, откликнулся на перевод к левому краю штрафной и прострелил в центр, откуда Акгюн после обработки мяча пробил в дальний угол ворот.

На 83-й минуте Акайдын на правом краю обыграл защитника и вырезал передачу на дальнюю штангу, а вышедший на замену Тосун головой пробил под перекладину.

На 88-й минуте турки убежали в контратаку правым флангом, Сары протащил мяч до границы штрафной и выполнил проникающий пас, а Актюркоглу низом пробил под вратарём.

На 90+2-й минуте Исмаиль Юксек совершил перехват на чужой половине, продвинулся в штрафную и покатил мяч на Тосуна, который отправил его в сетку ворот.

После шести сыгранных матчей группового этапа отбора к чемпионату Европы — 2024 сборная Турции находится на первой строчке с 13 очками. Сборная Латвии располагается на последнем, пятом месте с тремя очками.

В июне сборные Турции и Латвии уже встречались в матче отборочного турнира к грядущему чемпионату Европы. В той игре турки одержали победу со счётом 3:2.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1 и 3:2 по серии пенальти).