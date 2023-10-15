Сборная Турции разгромила сборную Латвии и вышла на Евро-2024

Сегодня, 15 октября, в матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречались сборные Турции и Латвии. Игра проходила на стадионе «Ени Адана» в Адане, Турция. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по мск. Матч завершился со счётом 4:0 в пользу турков. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 58-й минуте Озкачар поддержал позиционную атаку, откликнулся на перевод к левому краю штрафной и прострелил в центр, откуда Акгюн после обработки мяча пробил в дальний угол ворот.

На 83-й минуте Акайдын на правом краю обыграл защитника и вырезал передачу на дальнюю штангу, а вышедший на замену Тосун головой пробил под перекладину.

На 88-й минуте турки убежали в контратаку правым флангом, Сары протащил мяч до границы штрафной и выполнил проникающий пас, а Актюркоглу низом пробил под вратарём.

На 90+2-й минуте Исмаиль Юксек совершил перехват на чужой половине, продвинулся в штрафную и покатил мяч на Тосуна, который отправил его в сетку ворот.

По итогам семи матчей групповой стадии отбора чемпионата Европы 2024 сборная Турции набрала 16 очков и занимает первое место, которое выводит команду на Евро-2024. Сборная Латвии после семи матчей находится на последнем, пятом месте с тремя очками.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1 и 3:2 по серии пенальти).