Главный тренер Грузии Саньоль прокомментировал победу в матче отбора к Евро с Кипром

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о победе в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года с национальной командой Кипра (4:0).

«В первом тайме одним из игроков, который пытался привнести скорость в нашу игру, был Георгий Чакветадзе. Во втором тайме было намного лучше, и это помогло нам создать ряд моментов. В первом тайме он играл рядом с Хвичей, что облегчало Кипру игру в обороне, а во втором тайме ситуация изменилась. Я доволен его игрой. Он почти всегда был с нами, даже когда был не в лучшей форме. Я знал, что это доверие было очень важно для него. Это изменило многое, что также повлияло на его игру. В Англии иначе немыслимо, потому что необходимо быть в хорошей физической форме. Он прошёл через много трудностей, усердно работал и заслужил сегодняшнюю хорошую игру.

Мы заметили, что у Кипра были проблемы на правом фланге, и именно поэтому Георгий Чакветадзе больше атаковал с фланга во втором тайме. Однако в футболе для меня важнее поддерживать интенсивность в наших действиях с мячом и без него. Именно тогда у игроков появляется свобода действий. У нас умные игроки, они быстро заметили эти детали и действовали соответственно.

Леван Шенгелия — крайний нападающий, но в нашей схеме игры такой позиции нет. Поэтому я подумал, что было бы интересно использовать его на левом фланге. Ему нужно больше работать над физическими данными. Контроль всего фланга требует большой беговой работы, к этому нужно быть готовым. Леван в последнее время много работал, и именно этим объясняется его хорошая игра.

У нас есть два очень хороших нападающих — Георгий Микаутадзе и Буду Зивзивадзе. К сожалению, им не хватает игровой практики в клубе, и мы должны разумно использовать их способности. Сборная Кипра — хорошо организованная команда, особенно в первом тайме против них трудно играть, а во втором тайме появляется больше пространства. Поэтому я решил поставить Буду в стартовом составе, потому что ему пришлось бы вступать в большее количество единоборств и утомлять оборону, а Микаутадзе после перерыва использовал бы свободное пространство, и я рад, что именно это произошло», — приводит слова Саньоля официальный сайт Федерации футбола Грузии.